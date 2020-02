„Ab ins Beet! Die Garten-Soap“ mit neuen Folgen ab heute bei Vox

Buddel-Wetter und grüne Daumen – Mit dem Frühling erwacht auch wieder der Handwerksgeist der Hobbygärtner. Neue Projekte warten darauf, verwirklicht zu werden.

Mein Paradies, der Kleingarten: pünktlich zum Frühling gehen die Hobbygärtner wieder „Ab ins Beet“ und verwirklichen in Deutschlands Grünlandschaften mit handwerklichem Geschick, Kreativität und einem grünen Daumen zahlreiche Gestaltungswünsche. Ob Spielplatz-Projekt, Terrassenweg oder Chill-Area– der engagierte Kleingärtner nimmt jede Herausforderung an, auch wenn der Weg zum Ziel manchmal sehr steinig sein kann.

In den neuen Folgen zeigt in den Bochumer KGV „Friedlicher Nachbar“ ein Holzpferd ein. Dafür holt Claus sich Hilfe von Henrik und Blockhausbauer Jörg. Um Holz geht es auch bei Nicole und Thomas. Trotz Hitze geht es den Waschbetonplatten an den Kragen. Terrasse und Weg werden neugestaltet. Ingo und Marion wollen die im letzten Jahr begonnene Chill-Area endlich fertigstellen. Damit Familie und Freunde genug Platz haben, bauen sie eine Eckbank Marke Eigenbau.

Vox zeigt sechzehn neue Episoden von „Ab ins Beet! Die Garten-Soap“ ab Sonntag, 23. Februar, immer um 19.10 Uhr.