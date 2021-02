Anzeige

Fünf Jahrzehnte nach Gründung der Band ist der Mythos um die vier Schweden ungebrochen – und erlangt durch die angekündigte Abba-Reunion für 2021 einen neuen Hype.

Zunächst strahlt ProSieben die Deutschlandpremiere der Dokumentation „ABBA – Songs für die Ewigkeit“, um 20.15 Uhr, aus. Im direkten Anschluss daran läuft die HD-Fassung des einzigen Konzertmitschnitts.

In der Dokumentation gibt ProSieben erstmals im deutschen TV Einblicke in die Kreativschmiede der Band auf der schwedischen Insel Viggsö, zeigt bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus dem Tonstudio und stellt drei Hits in den Fokus: „Mamma Mia„, „Dancing Queen“ und „The Winner Takes It All“. Außerdem berichten Wegbegleiter der Band von ihrer gemeinsamen Zeit mit Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid. Die vier wollen derweil noch in diesem Jahr mit fünf neuen Songs ihr Comeback feiern und auf Tour gehen. Ob jedoch aus diesem Traum vieler Fans rund um die Welt Wahrheit werden kann, ist in Zeiten einer globalen Pandemie mehr als ungewiss.

Den Abend komplettiert das einzige derzeit verfügbaren Live-Konzert der schwedischen Musiklegenden. ProSieben zeigt es erstmals in HD-Qualität im deutschen TV. „ABBA in Concert“ entstand 1979 im Rahmen der zweiten Welttournee der Band im damaligen Londoner Wembley Stadion. ProSieben zeigt den Auftritt ab 21.20 Uhr.

„ABBA – Songs für die Ewigkeit“ diesen Dienstag um 20.15 Uhr und „ABBA in Concert“ ab 21.20 Uhr auf ProSieben.