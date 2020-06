Abschieds-Show für Carmen Nebel verschoben

Der Abschied der ZDF-Show „Willkommen bei Carmen Nebel“ wird wegen der Auswirkungen der Corona-Krise verschoben.

Statt wie bisher geplant im Dezember dieses Jahres soll das Event nun erst im kommenden Frühjahr stattfinden – „möglichst mit der entsprechenden Atmosphäre vor einem großen Saalpublikum“. Das teilte das ZDF am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit.

„Für die nun im Frühjahr 2021 in Berlin geplante Live-Show wird das Who is Who der Musik- und Schlagerbranche erwartet“, sagte ein Sprecher. Zuvor soll es noch eine Ausgabe am 19. September dieses Jahres live aus Riesa geben – jedoch wegen der geltenden Corona-Regeln ohne Saalpublikum. Im April 2019 hatte das ZDF mitgeteilt, dass die seit 2004 ausgestrahlte Show ausläuft. Nebel (63) wird im ZDF weiter Charity-Shows moderieren.