„All Together Now“: Darum geht es in der neuen Sat.1 Show

Sat.1 lädt ab sofort jeden Freitagabend zu einem neuen musikalischen Unterhaltungsprogramm mit „All Together Now“.

Die Kandidatinnen und Kandidaten in der neuen Sat.1-Show „All Together Now“ haben die vielleicht schwierigste Aufgabe, die man sich in einer Musikshow vorstellen kann: Mit ihrem Gesang müssen sie die größte TV-Jury im deutschen Fernsehen buchstäblich vom Hocker reißen. SAT.1 hat gleich 100 Profi-Musiker für die größte Jury in einer deutschen Musikshow verpflichtet. Nur wer am Ende nahezu alle 100 Profi-Musiker begeistert, kann „All Together Now“ gewinnen und das Preisgeld von 10.000 Euro mit nach Hause nehmen. So kündigt Sat.1 die neue Show an.

Melissa Khalaj moderiert die Primetime-Musik-Show ab dem 27. Mai 2022, jeden Freitag um 20:15 Uhr bei Sat.1 und bei Joyn ein.

Größte TV-Jury Deutschlands

100 Musik-Profis aus Rock, Pop oder Oper wollen von den Sänger:innen begeistert werden – darunter Musiker:innen wie Linda Teodosiu und Jazzy Gudd, Vocal-Coaches wie Pamela Falcon, Rapper MC Fitti, Musiker wie Graham Candy oder der Star-Geiger Igor Epstein. Den Sängern bleiben jeweils 100 Sekunden, um die 100 Juroren regelrecht vom Hocker zu reißen. Je mehr Profis aufstehen, mitsingen und mittanzen, desto grösser wird die Chance für die Sänger:innen, „All Together Now“ zu gewinnen.

Text: Sat.1/ Redaktion: JN

Bildquelle: alltogethernow: Sat.1/ Willi Weber