Alle Folgen „30 Rock“ demnächst bei Sky 1

Exzentrische Schauspieler, ein selbstverliebter Star und ein neuer Produzent, der überall mitmischt: Ganz normaler Alltag für Liz Lemon in der Comedyserie „30 Rock“. Alle Staffeln der preisgekrönten Serie gibt es ab März bei Sky 1 zu sehen.

In der Serie geht es um die alleinstehende Mittdreißigerin und Drehbuchautorin Liz Lemon (Tina Fey), die die Comedy-Sendung „The Girlie Show“ in New York leitet. Als Lemons neuer Vorgesetzter Jack Donaghy (Alec Baldwin) plötzlich auf der Bildfläche erscheint, ist das Chaos vorprogrammiert. Obwohl der neue Chef wenig Ahnung vom TV-Geschäft hat, mischt er überall mit.

Im Oktober 2006 startete „30 Rock“ auf NBC. Seitdem wurde die amerikanische Sitcom mit Preisen regelrecht überschüttet. Zahlreiche Gaststars wie Jennifer Aniston, Jerry Seinfeld, Whoopie Goldberg und der ehemalige US-Vizeminister Al Gore traten in der Serie auf. Das Konzept stammt von Autorin und Comedian Tina Fey, die auch die weibliche Hauptrolle spielt.

Alle 138 Folgen in sieben Staffeln von „30 Rock“ sind ab dem 23. März von Montag bis Freitag um 11.20 Uhr und 16.35 Uhr auf Sky 1 zusehen und via Sky Go, Sky Ticket sowie auf Abruf über Sky Q verfügbar.