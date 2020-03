Alle Folgen der Krimiserie „The Bay“ morgen bei ZDFneo

In der Free-TV-Premiere der Krimiserie „The Bay“ muss eine Kommissarin angesichts einer Affäre, verschwundener Zwillinge und den kriminellen Machenschaften ihrer eigenen Kinder einen kühlen Kopf bewahren. Die Serie läuft morgen Abend in ZDFneo.

In der britischen Küstenstadt Morecambe verschwinden die Zwillinge Dylan und Holly Meredith, nachdem sie einen Abend im Jugendclub verbracht haben. Und auch Detective Sergeant Lisa Armstrong (Morven Christie) ist in der Stadt mit ihren Freundinnen in Pubs und Karaoke-Bars unterwegs. Da lernt sie auch den Fischer Sean (Jonas Armstrong) kennen, mit dem sie sich auf einen One-Night-Stand einlässt. Als die Ermittlerin am nächsten Tag zum Fall der vermissten Jugendlichen gerufen wird, erfährt sie, dass Sean der Stiefvater der verschwundenen Kinder ist. Die beiden behalten ihre Affäre für sich.

Im Laufe der Ermittlungen versucht Armstrong, das Vertrauen der betrogenen Ehefrau Jess Meredtih (Chanel Cresswell) zu gewinnen, doch die Ablehnung der Mutter der Jugendlichen, macht ihr die Arbeit nicht gerade leicht. Freunde und Anwohner suchen währenddessen auch nach den Zwillingen. Dann wird am Pier die Leiche eines Jugendlichen gefunden. Während sich die Kommissarin vollkommen in die Arbeit stürzt, nimmt sie nicht wahr, dass ihre eigenen Kinder, Abbie und Rob, in kriminelle Machenschaften verwickelt sind.

Morgen, am Freitag, den 13. März, läuft die Krimiserie „The Bay“ als Free-TV-Premiere um 22 Uhr in ZDFneo. Dabei laufen alle sechs Folgen der ersten Staffel hintereinander. Danach kann man sich die Serie ab Samstag, 14. März, 10 Uhr, für 30 Tage lang kostenlos in der ZDFMediathek ansehen.