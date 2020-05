Andrea Berg live in concert und ganz privat heute Abend im ZDF

Sängerin Andrea Berg präsentiert heute Abend im ZDF exklusive Konzerthighlights und gewährt Giovanni Zarella tiefe Einblicke in ihr Privatleben.

Am 15. Februar 2020 spielte Andrea Berg in der Wiener Stadthalle ein großes Konzert im Rahmen ihrer „Mosaik-Tour“. Mehr als 15.000 begeisterte Fans feierten an diesem musikalischen Abend ihre größten Hits. Nun bietet das ZDF allen Fans an, die die Tour aufgrund des Corona-Virus verpasst haben, in den Genuss dieses exklusiven Konzerthighlights zu kommen.

In „Andrea Berg – Das Leben ist ein Mosaik“ erwartet die ZDF-Zuschauer am heutigen Samstag, um 20.15 Uhr, neben der außergewöhnlichen Live-Performance mit den Liedern ihres aktuellen Erfolgsalbums „Mosaik“ auch ein Besuch von Moderator und Sänger Giovanni Zarrella bei Andrea Berg zuhause. Die intimen Reportage-Parts werden zwischen den Songs eingespielt.

In der ZDF-Mediathek steht die Sendung ab dem Ausstrahlungstermin bis zum 31. Mai zur Verfügung.