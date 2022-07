Animationsserie mit Schwarzenegger startet heute zu seinem 75.

Anzeige

Superhelden-Action im ORF-Kinderprogramm: Das Gemeinschaftsprojekt von Marvel-Gründer Stan Lee sowie Muskel-Legende Arnorld Schwarzenegger startet noch Ende Juli.

Die neue Animationsserie „SuperHero Kindergarten“ kommt als deutschsprachige Erstausstrahlung am 25. Juli auf ORF 1! Von Montag bis Freitag und zusätzlich an „Arnies“ Geburtstagswochenende am 30. und 31. Juli steht in insgesamt 26 Folgen der von Arnold Schwarzenegger inspirierte „Arnold Armstrong“ als ehemaliger Superheld „Captain Fantastic“ im Mittelpunkt – er soll eine Gruppe von sechs Kindern mit besonderer Begabung durch das Superhelden-Training und die Herausforderungen des Kindergartenalltags leiten.

ORF feiert 75. Geburtstag von Arnold Schwarzenegger

Durch den Kontakt mit mysteriösem Kometenstaub erlangte der Sportlehrer Arnold Armstrong unglaubliche Superkräfte. Als er seine Kräfte vor Jahren beim Kampf mit seinem Erzfeind wieder verlor, wurden diese durch Zufall auf sechs Babys übertragen. Fünf Jahre später betreut Arnold diese Kinder nun heimlich als ihr Kindergartenlehrer. Er trainiert sie nicht nur darin, ihre Superhelden-Kräfte zu kontrollieren, sondern bringt ihnen auch bei, Verantwortung zu übernehmen. Unter Arnolds Aufsicht beschützen sie ihre Heimatstadt Greenville vor Bösewichten und Unheil.

Für die deutsche Sprachfassung von „SuperHero Kindergarten“ konnte der deutsche Original-Synchronsprecher von Schwarzenegger, Bernd-Siegfried Egger, gewonnen werden. Regie führte der renommierte Hollywood-Regisseur John Landis („Blues Brothers“, „Beverly Hills Cop“), als Autor fungierte Steven Banks, der federführend die „SpongeBob“-Serie geschrieben hat. Die Idee entstand ürsprünglich als ein gemeinsames Projekt der 2018 verstorbenen Marvel-Legende Stan Lee und Arnold Schwarzeneggers. Ab Montag, den 25. Juli, täglich um 7.05 Uhr tritt „Arnie“ als Comicfigur in „SuperHero Kindergarten“ auf dem ORF auf.

