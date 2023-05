Anna Ermakova tanzt jetzt im ZDF statt bei RTL

Anzeige

Kurz nach ihrem Sieg bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ kehrt Anna Ermakova an diesem Sonntag auf die Fernsehbühne zurück – jedoch im ZDF im Mainz und beim Privatsender in Köln.

Anzeige

Die Tochter von Tennisstar Boris Becker und Model Angela Ermakova wird beim „ZDF-Fernsehgarten“ (4. Juni, 12 Uhr) auftreten. Das teilte der Mainzer Sender am Mittwoch mit. Die Sendung drehe sich um internationale Tanzperformances und Schlager im Discofox-Rhythmus.

Anna Ermakova mit RTL-Partner im ZDF

Begrüßt am Sonntag Boris Beckers Tochter und „Let’s Dance“-Gewinnerin Anna Ermakova im „Fernsehgarten“: Andrea „Kiwi“ Kiewel. Bild: ZDF Marcus Höhn

Das 23 Jahre alte britische Model tritt mit Valentin Lusin (Titelfoto) auf. Mit ihm hatte Ermakova im Mai bei „Let’s Dance“ gesiegt. Im Schnitt 4,34 Millionen Menschen hatten damals verfolgt, wie die Britin im Finale die Serie der zehn Bestbewertungen übertraf, die Ella Endlich einmal erreicht hatte. Ermakova hatte für die Show eigens Deutsch gelernt.

Auch „übliche Verdächtige“ wie Semino Rossi, Fantasy und Co. im nächsten „Fernsehgarten“ dabei

Beim „Fernsehgarten“ aus dem Sendezentrum Mainz dabei sind an diesem Sonntag laut ZDF-Angaben auch Hansi Hinterseer, Semino Rossi, Fantasy, More Than Words, Laura Wilde, Die Schlagerpiloten, Tanja Lasch, Mitch Keller, Jörg Bausch, Die Schlagerboys, Mandy Mettbach, Koty Company, BollyDance Company, Armin Roßmeier und andere.

Bildquelle: df-andrea-kiewel: ZDF

df-anna-ermakova-lets-dance: RTL