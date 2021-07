Anti-EM-Tipp: „Waynes World 1 & 2“ heute im TV

Anzeige

„Galileo – Galileo Figaro – Magnifico-o-o“ – nicht nur für seine Queen-Hommage ist „Wayne’s World“ wohl Vielen noch in bester Erinnerung. Beide Teile sind Parade-Beispiele für 90er-Jahre-Komödien. Heute Abend laufen sie hintereinander bei ZDFneo.

Wayne (Mike Myers) und Garth (Dana Harvey) senden aus dem Keller von Waynes Elternhaus. © ZDF/Suzanne Tenner

Die Musik-Freaks Wayne (Mike Myers) und Garth (Dana Harvey) senden von zu Hause aus die Fernsehshow „Wayne’s World“. Als ein TV-Produzent auf sie aufmerksam wird, kommt Schwung in ihr Leben. Nebenbei feiert Hollywood-Schönheit Tia Carrere („Relic Hunter„) in dem Film von 1992 ihren Durchbruch und sorgte fortan bei vielen männlichen Teenagern für schlaflose Nächte.

In Teil zwei sind Wayne und Garth mit ihrer Fernsehshow noch immer auf Sendung. Da erhält Wayne in einem Traum den Auftrag von Jim Morrison, ein Musikfestival zu organisieren.

Auch Tia Carrere alias Cassandra ist im zweiten „Waynes World“-Teil wieder mit von der Partie. © ZDF / Elliott Marks

Sofort machen sie sich daher an die Arbeit, um „Waynestock“ auf die Beine zu stellen. Währenddessen wird Wayne seine Freundin Cassandra ausgespannt, erneut verkörpert von Tia Carrere. Die Fortsetzung kann vom Kultstatus her aber nicht ganz mit dem Erstling mithalten, legt in Sachen Slapstick noch eine Schippe drauf und kann mit dem einzigartigen Christopher Walken in der Rolle des schmierigen Produzent Bobby Cahn punkten.

Die beiden „Wayne’s World“-Filme laufen heute Abend ab 20.15 Uhr hintereinander bei ZDFneo.