Arbeitstitel „Kanzlei Berger“: Neue ZDF-Vorabendserie in der Mache

Anzeige

Constantin Television produziert für das ZDF eine neue Vorabendserie, die bislang unter dem Titel „Kanzlei Berger“ firmiert.

Seit wenigen Tagen entsteht in Landsberg am Lech eine humorvolle Anwalts- und Familienserie für das ZDF: Eva-Maria Reichert und Nele Kiper spielen in den vorerst zwölf Folgen des neuen Vorabend-Formats die Schwestern Caro und Niki, die beide, der Familientradition folgend, Juristinnen geworden sind.

In weiteren Hauptrollen stehen Sissi Perlinger und Robert Giggenbach als Eltern Berger sowie Nik Felice als Caros Lebensgefährte und Martin Gruber als Nikis Affäre vor der Kamera. Regie führen Gero Weinreuter, Kerstin Ahlrichs und Kai Meyer-Ricks. Die Drehbücher stammen von Marlene Schwedler, Klaus Rohne, Felicitas Sieben, Michal Birbaek und Lasse Nolte.

„Kanzlei Berger“ ist eine Auftragsproduktion der Constantin Television GmbH fürs ZDF. Produzent ist Markus Schmidt-Märkl.