ARD „Adventsfest“ mit Silbereisen bricht 2022 mit einer Tradition

Die traditionelle ARD-Weihnachtsshow „Das Adventsfest der 100 000 Lichter“ mit Florian Silbereisen läuft in diesem Jahr an einem anderen Termin als sonst.

Statt am Samstag vor dem Ersten Advent wird die Musikshow nach ARD-Angaben am Freitag vor dem Zweiten Advent ausgestrahlt. „Das ‚Adventsfest‘ ist diesmal für den 2. Dezember eingeplant“, antwortete in München ein Sprecher der Programmdirektion des Ersten Deutschen Fernsehens auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Silbereisens Adventsfest im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) kam bislang immer aus Suhl – außer 2005, da wurde es in Cottbus veranstaltet.

Die festliche Schlagershow, die stets um die 6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hat, gibt es seit 2004. Seit 2011 trägt die besinnliche Unterhaltungssendung ihren jetzigen Namen.

Am traditionellen Adventsfesttermin – dieses Jahr der 26. November – ist im Ersten voraussichtlich die in Leipzig aufgezeichnete Show „Your Songs“ zu sehen mit Stars wie Robbie Williams und Sarah Connor. Das SWR Fernsehen will an dem Abend eine im Oktober in Berlin aufgezeichnete „Beatrice Egli Show“ zeigen. Es gibt also dennoch Schlager im TV am ersten Adventssamstag.

Wegen der ausnahmsweise diesmal im November und Dezember – und nicht im Sommer – ausgetragenen Fußball-WM in Katar dürfte es gegen Jahresende noch einige weitere Abweichungen von Traditionen im Programm der Fernsehsender geben.

Text: dpa/ Redaktion: JN

Bildquelle: Florian-Silbereisen_2019: © ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann