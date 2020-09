ARD ändert heute Abend das Programm: „Brennpunkt“

Anzeige

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt einen 15-minütigen „Brennpunkt“ (BR) aus.

Im direkten Anschluss an die „Tagesschau“ geht es in einem „Brennpunkt“ um das Thema: Feuer in Moria – Was wird aus den Flüchtlingen?

Nach Corona-Infektionen wurde im Lager Moria auf der Insel Lesbos eine Quarantäne verhängt – massive Proteste waren die Folge. Seit Jahren sitzen Flüchtlinge dort fest. Immer wieder haben Flüchtlingsorganisationen auf die unhaltbaren Zustände hingewiesen: ohne Erfolg. Der „Brennpunkt“ analysiert die Lage nach dem Großbrand für die Flüchtlinge und fragt nach den Konsequenzen für die europäische Flüchtlingspolitik.

Der geänderte Programmablauf ist hier zu einzusehen.