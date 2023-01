Neuer Moderator im Anflug: Heute „ARD-Buffet“-Spezial zum 25. Geburtstag

Anzeige

Nach 5.820 Sendungen mit ebenso vielen Rezepten, guten Ideen und über 17.000 Studiogästen bedankt sich das „ARD-Buffet“ bei seinen Zuschauern mit einem noch nie dagewesenen Spezial:

Anzeige

Parallel zur Ausstrahlung ab 12.15 Uhr im Ersten kann man heute über die Homepage der Sendung verfolgen, was für die Zuschauer üblicherweise verborgen bleibt. Was passiert genau im Backstagebereich einer Livesendung und was geschieht im Studio, während ein Beitrag läuft?

Johannes Zenglein erweitert Moderationsteam beim „ARD-Buffet“

Ab dem 9. Januar erweitert zudem Johannes Zenglein (36) das „ARD-Buffet“-Moderationsteam um Sebastian Müller, Evelin König, Fatma Mittler-Solak und Holger Wienpahl. Der ehemalige Nachrichtenredakteur für Sat.1 und N24 stammt aus Aschaffenburg, hat Journalismus studiert und ist erfahrener Fernsehmoderator (KiKA, Sky Sport News, Reisemagazin „Was kostet?“ für SWR/NDR/WDR). Seit 2017 ist er Moderator des „Tigerenten Club“.

„ARD-Buffet“, montags bis freitags immer 12.15 Uhr im Ersten.

Link zur Spezial-Sendung

Bildquelle: df-johannes-zenglein: ARD-Foto