ARD-Krimireihe „Donna Leon“ geht an Weihnachten zu Ende

Der 26. wird der letzte „Donna Leon“-Film im Ersten sein. Zum von seiner Krimi-Reihe spendiert die ARD einen äußerst prominenten Sendeplatz.

Am ersten Weihnachtstag wird Commissario Brunetti ein letztes Mal im TV ermitteln. Die von Uwe Kockisch gespielte Figur ist von seiner aufreibenden Arbeit ausgebrannt und braucht nach einem Schwächeanfall in der Questura dringend Erholung. Hierzu geht es in der finalen Ausgabe nach Venedig, genauer gesagt auf die der Serenissima vorgelagerte Laguneninsel Sant’Erasmo.

Für Kockisch wird es ein Abschied nach insgesamt über 15 Jahren in der Hauptrolle der Krimi-Reihe sein. Die „Donna Leon“-Filme nahmen einst im Jahr 2000 ihren Anfang in der ARD. Fast 20 Jahre später wird nach 26. Ausgaben nun Schluss sein mit den Verfilmungen der Geschichten der mittlerweile 77-jährigen Autorin aus New Jersey.

„Donna Leon – Stille Wasser“ läuft am 25. Dezember, um 20.15 Uhr.