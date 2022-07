ARD produziert neue Show für Entertainer Riccardo Simonetti

Anzeige

Entertainer Riccardo Simonetti bekommt eine neue Fernsehshow in der ARD. Das teilten der verantwortliche Westdeutsche Rundfunk (WDR) und der Moderator am Montag in Köln mit.

Anzeige

Es handle sich um eine „fünfteilige Personalityshow“, die im Herbst produziert werde, hieß es in der Mitteilung. Einen Namen hat das neue Format (Das Erste, WDR Fernsehen, ARD-Mediathek) noch nicht – aber Simonetti formulierte bereits eine Art Mission. Er erklärte: „Ich möchte einen Mehrwert schaffen, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein bisschen Glamour einhauchen und vor allem einfach Spaß haben!“

Der WDR und Simonetti bauen ihre Zusammenarbeit damit weiter aus. Neben der neuen Show sollen auch neue Ausgaben des Formats „Legendär“ mit dem Model und Unterhalter zu sehen sein. Darüber hinaus arbeite Simonetti mit dem WDR-Kinderprogramm zusammen und setze mit der „Sendung mit der Maus“ eine Lachgeschichte für das Jahr 2023 um.

Riccardo Simonetti wurde zunächst als Blogger bekannt und arbeitete später unter anderem als Model und Moderator. Er setzt sich für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ein. Auf Instagram folgen ihm rund 370.000 Menschen. Jüngst war Simonetti im ProSieben-Prominentenquiz „Wer stiehlt mir die Show?“ mit Joko Winterscheidt zu sehen.

„Er ist ein Entertainer mit viel Herz und Humor“, sagte Karin Kuhn, Leiterin des Programmbereichs Unterhaltung, Familie und Kinder beim WDR. „Riccardo verbindet die Generationen und schafft mit seiner sympathischen Art, dass Menschen neue Blickwinkel einnehmen.“

Bildquelle: df-riccardo-simonetti: ARD-Foto