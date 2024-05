ARD, RTL, N-TV und WDR-Programmänderungen für Bayer-04-Meisterfeier

Am 26. Mai kann in Leverkusen endlich ausgiebig gefeiert werden: Die erste Deutsche Meisterschaft, eine Rekordserie an ungeschlagenen Spielen und der DFB-Pokal.

ARD, RTL, N-TV und WDR sind heute bei der Meisterfeier von Bayer Leverkusen live dabei. Ab 15.15 Uhr ändern RTL und sein Nachrichtensender aus diesem Anlass am Sonntag, 26. Mai, ihre Programme für eine Sondersendung.

Mega-Party in Leverkusen – Bayer 04 veredelt historische Saison mit den Fans

Auch das WDR Fernsehen wird die Double-Feier in der Leverkusener Innenstadt am Sonntag, den 26. Mai, mit einem mehrstündigen Sonderprogramm begleiten.

Den Auftakt bildet um 13.45 Uhr die Dokumentation „Nie mehr Vizekusen“ von Marc Schlömer, der auf die Saison und den langen Weg zum Erfolg zurückblickt (Redaktion: Dominik Dünwald).

Ab 14.45 Uhr startet die Sondersendung „Sport im Westen live: Leverkusen feiert!“. Moderator Claus Lufen und Reporter Benedikt Brinsa sammeln Stimmen und Impressionen vor Ort ein.

Ab 15.30 Uhr übernimmt WDR Fernsehen die ARD-„Sportschau“-Sondersendung „Das Meisterstück“, die ebenfalls live im Ersten zu sehen ist. Die Übertragung endet auf beiden Sendern voraussichtlich um 17 Uhr.

Auch auf sportschau.de und in der App wird umfassend über die Leverkusener Feier berichtet, unter anderem mit dem Livestream in der ARD-Mediathek. Reporterin Lisa Tellers wird für die Social-Media-Kanäle der Sportschau aus Leverkusen berichten.

WDR 2 wird die Titelfeier ebenfalls live begleiten. Rainer Calmund, ehemaliger Manager von Bayer Leverkusen, moderierte bereits am 17. Mai zwei Stunden lang mit Jan Malte Andresen live das „WDR 2 Morgenmagazin“. Die Sendung kann unter folgendem Link angehört werden: