ARD und ZDF berichten täglich von der Deutschland-Tour

ARD und ZDF berichten in der kommenden Woche täglich live von der Deutschland-Tour der Radprofis. Das gaben die Organisatoren des Rennens am Freitag bekannt.

Das ZDF überträgt die 1. Etappe am Donnerstag und die 3. Etappe am Samstag, in der ARD sind die 2. Etappe am Freitag und das letzte Teilstück am Sonntag zu sehen. Geplant sind täglich zwei Stunden live im TV-Programm und im Internet.

Die Deutschland-Tour startet am 26. August in Stralsund und führt über vier Etappen via Thüringen nach Nürnberg. Im vergangenen Jahr war die Rundfahrt der Coronavirus-Pandemie zum Opfer gefallen. 2019 hatte der Belgier Jasper Stuyven das Rennen gewonnen, Ackermann war der einzige deutsche Tagessieg auf dem ersten Teilstück geglückt.

Etappe/Datum Uhrzeit Sender Stralsund – Schwerin, 26. August 15:05 – 17 Uhr ZDF Sangerhausen – Ilmenau, 27. August 15 – 17 Uhr ARD Ilmenau – Erlangen, 28. August 15:05 – 17 Uhr ZDF Erlangen – Nürnberg, 29. August 15:50 – 17:30 Uhr ARD Quelle: Deutschlandtour