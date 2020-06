Arte: Heute Abend Sondersendung zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft

Am 1. Juli tritt Deutschland den Vorsitz im Rat der Europäischen Union an und übernimmt so die Federführung für die Verhandlungen zum Corona-Hilfspaket oder auch dem „Green Deal“ von Ursula von der Leyen. Arte zeigt zu diesem Anlass heute eine Sondersendung des „Arte Journals“.

Die Spezialausgabe des europäischen Nachrichtenmagazins läuft um 19.30 Uhr, direkt im Anschluss an die Abendausgabe des „Arte Journal“. In der Sendung trifft Moderatorin Nazan Gökdemir die ehemalige französische Europaministerin, Nathalie Loiseau, sowie Marek Belka, den ehemaligen Präsidenten der polnischen Nationalbank. Beide sind Teil des EU-Parlaments in Brüssel.

Wie der Sender bekanntgab, will Gökdemir mit den beiden Gästen die deutsche Ratspräsidentschaft aus Perspektive von zwei der bedeutendsten EU-Partner in den Blick nehmen. Im Zentrum stehen laut Senderinformationen die Fragen, was ihre Erwartungen an den deutschen Vorsitz sind und was unter der deutschen Führung erreicht werden kann.

Außerdem sollen verschiedene Beiträge zum jüngst von der Bundesregierung beschlossenen Programm für die EU-Ratspräsidentschaft die Interviews ergänzen. Zum Abschluss der Sondersendung verspricht Arte einen humorvollen Blick auf das Thema mit den Zeichnungen des belgischen Karikaturisten Pierre Kroll.