Arte-Musikabend heute mit Tina Turner, Bee Gees-Konzert & Streisand

Zwei Diven und drei Brüder. Arte hat für diesen Freitagabend ein außerordentliches Musikprogramm zusammengestellt. Mit dabei: Tina Turner, die Bee Gees und die Streisand.

Tina Turner gilt als die Queen of Rock, die Soul-Diva, der Superstar im Minirock. So kennt sie die ganze Welt. Doch wer ist die Frau hinter der Bühnenfigur Tina Turner? Gemeinsam mit engen Freunden wie Peter Lindbergh und Weggefährten wie Martyn Ware und Steve Blame sucht die Dokumentation nach Antworten.

Tina Turner-Hommage eröffnet Themenabend

Die Dokumentation „Tina Turner – One of the Living“ spürt ab 21.45 Uhr den Wendepunkten und Tragödien im Leben Tina Turners nach und zeigt die Überlebensgeschichte einer Kämpfernatur. Ungeliebt von der eigenen Mutter, jahrelang gedemütigt und misshandelt von ihrem ersten Ehemann: Tina Turners Weg zum Ruhm ist von Tragödien gepflastert, ihr Leben voller Bruchstellen und Neuanfänge. Die Lebensgeschichte der bekennenden Buddhistin berührt Menschen weltweit. Tina Turner ist ein Phänomen. Den Erfolg und das Lebensglück hat sie sich hart erkämpft, immer aus eigener Kraft, immer aufs Neue. Es ist ihre zweite Weltkarriere ohne ihren ersten Ehemann Ike Turner, die Tina Turner zu einer der wichtigsten Sängerinnen der Popgeschichte macht. Eine Hommage an das bewegende Leben eines einzigartigen Superstars.

Noch eine Diva im Anschluss

© Steve Shapiro

Mit ihren Filmen und ihrer Musik begeistert sie ein Millionenpublikum: Barbra Streisand. Der Durchbruch gelang ihr mit dem Oscar für „Funny Girl“ und für den Filmsong „Evergreen“ in „A Star Is Born“. Die Frage nach dem Vorbild von Madonna, Beyoncé, Lady Gaga und Co. ist nicht schwer zu beantworten: Streisand ist die letzte große American Songbook-Diva und Mutter aller Pop-Diven. Die Doku „Barbra Streisand – Geburt einer Diva“ läuft um 22.40 Uhr und ist noch bis zum 11. Oktober online verfügbar.

Bee Gees-Konzert aus Las Vegas

Abgerundet wird der Abend mit den Bee Gees.“One Night Only“ wurde 1997 im MGM Grand von Las Vegas aufgezeichnet. Es war das einzige Live-Konzert der Bee Gees in jenem Jahr und ihr erster US-Auftritt nach beinahe zehn Jahren. Arte zeigt das Konzert, bei dem die Gibb-Brothers ihre größten Hits zum Besten geben, heute Abend ab 23.40 Uhr in Erstausstrahlung. Darunter finden sich auch viele Songs, die sie für andere Künstler und Künstlerinnen schrieben. Setlist des Konzerts:

You Should Be Dancing

Alone

Massachusetts

To Love Somebody

I’ve Gotta Get a Message to You

Words

Night Fever

Lonely Days

Morning of My Life

New York Mining Disaster 1941

Too Much Heaven

Grease

Jive Talkin‘

How Deep Is Your Love?

Stayin‘ Alive

You Should Be Dancing

© Bee Gees

© Bee Gees

Das Bee Gees-Konzert“One Night Only“ ist noch bis zum 9. März 2022 online verfügbar, „One of the Living“ noch bis zum 11. September.

Quelle: Arte