„Arthur & Claire“: Free-TV-Premiere der Sterbehilfe-Komödie heute im ZDF

Das ZDF zeigt heute abend im Spätprogramm den Film „Arthur & Claire“. In der Tragikomödie beschließt ein Mann, sich das Leben zu nehmen – bis er auf eine junge Frau trifft.

In den Hauptrollen sind der österreichische Kabarettist Josef Hader und die niederländische Schauspielerin Hannah Hoekstra zu sehen. Hader spielt in der Theater-Verfilmung Arthur. Der Anfang 50-jährige leidet an Lungenkrebs und hat sein Leben aufgegeben. Er reist nach Amsterdam, um dort in einer Klinik ein Sterbehilfe-Angebot wahrzunehmen. Am Abend vor seinem geplanten Tod kommt jedoch alles ganz anders.

In seinem Hotelzimmer wird er von lauter Musik aus dem Nachbarzimmer gestört. Dort wohnt Claire, die sich ebenfalls gerade das Leben nehmen möchte. Arthur kann die viel jüngere Frau davon abhalten. Gemeinsam begeben sich sich auf eine Tour durch das nächtliche Amsterdam und müssen sich mit dem Sinn des Lebens auseinandersetzen. Hat Arthurs letztes Stündlein vielleicht doch noch nicht geschlagen?

Das ZDF zeigt den Film heute um 23.30 Uhr. Bis zum 28. Juli ist der Film darüber hinaus in der ZDF Mediathek zum Streamen abrufbar.