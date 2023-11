„Aschenbrödel“: Diese Sondersendung zeigt das Erste zum 50. Jubiläum

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ kam vor fast auf den Tag genau 50 Jahren in die Kinos. Wenn die traditionellen Ausstrahlungen zur Adventszeit wieder beginnen, gibt es daher eine Sondersendung zum Kultfilm im Ersten.

Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva begibt sich im Anschluss an den Märchenfilm, am 3. Dezember um 16.35 Uhr auf eine Märchenreise durch Deutschland und Tschechien auf den Spuren von Aschenbrödel und fragt, warum die Geschichte aus der Verfilmung der 70er so eine Wirkung hat? Was macht diese Filmfigur bis heute besonders?

Auf Clarissas Tour liegt auch die Wasserburg im böhmischen Svihov. Dort hat Aschenbrödel gewohnt und hier lebte vor 200 Jahren im damaligen böhmischen Königreich eine Frau, die Volksmärchen gesammelt hat. In einem Schuhmuseum erfährt Clarissa, ob es wirklich Schuhe gibt, die nur einer Person passen. Hinter den Kulissen des Musicals „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ spricht Clarissa mit Hauptdarstellerin Tammy Girke darüber, wie sie sich in Aschenbrödel verwandelt – und wie man reitet wie sie.

Der Film von Isabel Hahn ist eine Bremedia Produktion im Auftrag der ARD unter Federführung von Radio Bremen und dem WDR 2023. Redaktion: Michaela Herold (Radio Bremen), Manuela Kalupke (WDR)

Die Märchenreise ist nach Ausstrahlung 12 Monate in der ARD-Mediathek verfügbar, „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ vom 3. Dezember bis 13. Januar 2024.

In diesem DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom Freitag sind alle Ausstrahlungstermine im Dezember und Januar aufgelistet.