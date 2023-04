Atomausstieg: „Tagesthemen“-Livesendung zur Abschaltung der letzten AKW

Anzeige

Bevor die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz genommen werden, berichten die „Tagesthemen“ mit einer Sonderausgabe über den Atomausstieg.

In der 45 Minuten langen Livesendung der „Tagesthemen“ teilen Ingo Zamperoni und Philip Kuntscher ihre Eindrücke aus dem Inneren des Atomkraftwerks Isar 2, teilte der Bayerische Rundfunk am Donnerstag mit. Zudem sollen beide im Umfeld des Geländes mit Gegnern und Befürwortern der Atomenergie sprechen und einen Blick auf die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland werfen. Geplant sind laut Sender außerdem Interviews mit Markus Söder (CSU), Ricarda Lang (Bündnis 90/ Die Grünen) sowie Carsten Müller, dem Leiter des Atomkraftwerks Isar 2.

„Tagesthemen“ vom AKW-Gelände über Atomausstieg

Moderator Ingo Zamperoni kommentiert: „Mit den tagesthemen vor Ort zu sein, ist für uns immer etwas Besonderes. In diesem Fall aber nicht nur, weil es unsere gewohnten Abläufe unterbricht und unserem Publikum neue Perspektiven bietet, sondern weil es auch um eine sehr spezielle Location geht. Wir konnten bei Isar 2 noch einmal einen exklusiven Einblick in den laufenden Betrieb dieser so hochkomplexen Technologie erhalten. Das war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung.“

Die „Tagesthemen“-Sendung über den Atomausstieg läuft am 14. April um 22.15 Uhr im Ersten. Danach kann man sie auch in der ARD Mediathek und auf tagesschau.de streamen, teilte der Sender mit.

Quelle: Bayerischer Rundfunk

Bildquelle: df-tagesthemen-zamperoni: NDR