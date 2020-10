ATP-Finale mit Alexander Zverev live im TV

Anzeige

Das Endspiel des bett1hulk-Hallentennisturniers bestreitet der Deutsche gegen den kanadischen Jung-Athleten Felix Auger-Aliassime.

Nachdem sich Zverev am gestrigen Samstag sein Finalticket erspielen konnte, steigt heute in Köln der finale Showdown ohne Live-Publikum. „Es ist mir egal, gegen wen es geht. Im Finale in einem deutschen Turnier, da möchte ich natürlich auch der Gewinner sein“, gab Zverev nach seinem Halbinfalerfolg dem WDR gegenüber zu Protokoll.

Ob sich Felix Auger-Aliassime leicht überwinden lässt, oder es eine hart umkämpfte Partie wird, können interessierte Tennisfreunde jetzt (ab 14.00 Uhr) im WDR bei „Sport im Westen“ verfolgen.