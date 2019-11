Auch dieses Jahr wieder „Sing meinen Song“-Weihnachts-Special

In der nächsten Woche wird es auf Vox wieder besinnlich. Gastgeber Michael Patrick Kelly empfängt die Musiker der sechsten Staffel „Sing meinen Song“ zu einem Weihnachtsspezial.

„Sing meinen Song – Die Weihnachtsparty“ mit Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben läuft auf Vox am nächsten Dienstag (26. November) um 20.15 Uhr.

Dabei werden die Gäste gemeinsam mit Michael Patrick Kelly auf das vergangene Jahr zurückblicken und auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Alvaro Soler wird den Weihnachtsklassiker „It’s beginning to look a lot like Christmas“ neu interpretieren. Teeniestar Wincent Weiss singt „Fröhliche Weihnachten“ vom kleinen Drachen Tabaluga. Johannes Oerding & Michael Patrick Kelly performen „Hope“. Auf Wunsch des Gastgebers ist daraus die deutsch-englische Version „Hoffnung / Hope“ geworden. Zum Abschluss der Sendung wird Kelly allein noch „If I Should Fall Behind“ singen. Ein Lied für seine Gäste, die ihm im Laufe der Zeit ans Herz gewachsen sind.

Vox zeigt am Dienstag, den 26. November, um 20.15 Uhr „Sing meinen Song – Die Weihnachtsparty“. Im Frühjahr 2020 geht „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ dann in die siebte Runde.