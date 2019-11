Auf Tele5 läuft heute der He-Man-Klassiker „Masters of the Universe“ mit Dolph Lundgren

Für das Kind im Manne hat Tele5 heute ein besonderes Schmankerl zu bieten: Dolph Lundgren als He-Man in „Masters of the Universe“.

„By the Power of Greyskull“: He-Man ist wohl neben Michael Knight alias David Hasselhoff der größte Held 80er gewesen – zumindest für kleine Jungs. Fans des spacigen Blondschopfs kommen diesen Freitag bei Tele5 voll auf ihre Kosten.

Zur besten Sendezeit, um 20.15 Uhr, läuft auf dem Privatsender „Masters of the Universe“, die He-Man Real-Verfilmung mit Dolph Lundgren aus dem Jahre 1987. Laut Rechte-Inhaber Sony Pictures soll es im Übrigen in naher Zukunft einen neuen He-Man-Film geben. Man darf also gespannt sein, was aus dem lange Zeit in Vergessenheit geratenen Superheld der 80er in den 20er-Jahren des neuen Jahrtausends noch werden wird.

Bis dahin kann man sich zumindest an diesem Freitagabend mit dem Prime-Time-Schmankerl von Tele5 den Start ins Wochenende versüßen und knapp zwei Stunden die Zeit damit vertreiben, in Erinnerungen der eigenen Kindheit zu schwelgen.

„Masters of the Universe“: 20.15 Uhr auf Tele5