„Autos im Sozialismus“: Doku zeigt Kult-Modelle von Saporosch bis Skoda

Ein eigenes Auto, das war auch der Traum vieler Menschen im sogenannten Ostblock. Allerdings sorgte die sozialistische Planwirtschaft dafür, dass man bis zu 15 Jahre Wartezeit in Kauf nehmen musste.

Wenn es dann endlich so weit war, wurde das so lange und heiß erwartete Automobil entsprechend gehegt und gepflegt, gewienert und poliert. Das Auto war für seine Besitzer mehr als ein einfaches Fortbewegungsmittel. Es verkörperte immer auch ein Stück Selbstbestimmung, Freiheit auf vier Rädern. In einem gesellschaftlichen Umfeld, in dem ansonsten so wenig Platz für Individuelles zu finden war. Viele der Automarken, die in den Ostblockstaaten vom Band liefen, waren im Westen nur wenigen bekannt: Trabant und Wartburg made in GDR, der ZAZ, Moskwitsch und Lada made in UdSSR oder der Skoda aus der CSSR.

Alle diese Modelle lagen in den Leistungsparametern und auch im Design weit zurück hinter den Autos aus dem Westen. Dass diese merkwürdig aussehenden, klobigen Kisten im Osten trotzdem so geliebt und ersehnt wurden, mag heute überraschen. Die Dokumentation rekonstruiert schlaglichtartig die spektakuläre Geschichte sozialistischer Pkw. Protagonisten aus der Sowjetunion, Bulgarien, der CSSR und der DDR erzählen mit Leichtigkeit und Humor von den automobilen Nöten hinter dem Eisernen Vorhang.

Der Ralleyfahrer John Haugland mit seinem weiß-rot-blauen Skoda in Aktion Viele der Automarken, die in den Ostblock-Staaten vom Band liefen, waren im Westen nur wenigen bekannt: Onkel Manol zeigt uns sein Auto Marijka. Kristina Traktirova wird vor einem gelben Saporoschez in Szene gesetzt.

Zärtliche Erinnerungen, aufrechte Liebe und wunderliche Anekdoten gepaart mit einzigartigem Archivmaterial machen die Dokumentation zu einer ganz besonderen Exkursion, zu einer spektakulären Fahrt durch die Geschichte und Gegenwart sozialistischer Autokultur. Sie läuft am Donnerstag ab (30. Juni) um 21.10 Uhr. Bis Mitte August ist der Film nach Ausstrahlung auch online verfügbar.

Bereits zuvor widmet sich Arte dem Thema „Autos“. In der Doku „Tempo – Mut – Erfindungskraft Frauen in der Geschichte des Autos“ werden ab 20.15 Uhr Persönlichkeiten von Bertha Benz und Sophie Opel bis zu Rallyefahrerin Jutta Kleinschmidt porträtiert.

