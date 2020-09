„Babylon Berlin“ ist bei One ab heute Abend nochmal von Anfang an zu sehen

Anzeige

Die Free-TV-Premiere der dritten Staffel steht vor Tür. Da bietet One passenderweise ab diesem Mittwoch den Service an, mit „Babylon Berlin“ nochmal von vorn anzufangen.

Rechtzeitig nach Ablauf von Staffel drei im Ersten soll die Fortsetzung der Erfolgsserie dann laut Mitteilung vom Tag direkt auch bei One nochmal gezeigt werden. Dort bekommt man also ab heute, 21.55 Uhr, die Chance, den Herbst über alle bisher veröffentlichten Folgen „Babylon Berlin“ am Stück durchzuschauen.

Die besagte neue Staffel läuft am 11. Oktober im Ersten mit gleich drei Folgen hintereinander an. Diesen Mittwochabend auf One gibt es zur Einstimmung zunächst den Serienstart in Form einer Doppelfolge. Im Anschluss, ab 23.25 Uhr, kommt dazu noch die Doku „1929 – Das Jahr Babylon“.