Bäume pflanzen mit Sat.1

Anzeige

Bei Sat.1 dreht sich diese Woche alles um die Themen Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Die erste „Sat.1 Waldrekord-Woche“ beginnt diesen Montag mit „Luke! Die Umwelt und ich“.

Mit der dazugehörigen Spendenaktion unter „waldrekord.de“ wird für jeden eingegangenen Euro ein Baum gepflanzt, wie der Sender berichtete. Bereits zum Auftakt der eigentlichen Aktion waren Spenden für mehr als 300.000 neue Bäume eingegangen. Sie sollen in Mexiko dem Weltklima nützen.

Luke Mockridge eröffnet den Umweltreigen bei Sat.1 am Montagabend. An der Aktion kann aber bereits vorher schon online teilgenommen werden; Bild: SAT.1/Boris Breuer

Prominente wollen am eigenen Leib ausprobieren, was Verzicht zugunsten der Umwelt bedeutet: Sieben Tage ohne Auto, ohne Handy, mit so wenig Strom- und Wasserverbrauch wie möglich und ausschließlich saisonalen und regionalen Lebensmitteln sei für Joey Heindle, Willi Herren und Matthias Mangiapane eine „echte Herausforderung“, so Sat.1. Wer am effizientesten Verzicht übe, erspiele sich eine große Baumspende. Projektpartner ist die Stiftung Plant-for-the-Planet.

Die „Waldrekord-Woche“ läuft bis Freitag. Luke Mockridge startet mit „Luke! Die Umwelt und ich“ am Montag um 20.15 Uhr die Aktion. Die Sendung „Promis, 7 Tage ohne… – Das Sat.1 Umweltexperiment“ läuft am Donnerstag zur gleichen Sendezeit in Sat.1.

An der Kampagne zur Aktion sind neben Entertainer Mockridge unter anderem Sänger Rea Garvey, „The Masked Singer“-Jurorin Ruth Moschner und TV-Moderator Jochen Schropp beteiligt.