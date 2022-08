Comeback von Barbara Salesch steht kurz bevor

Anzeige

Die bekannteste TV-Richterin Deutschlands, Barbara Salesch, nimmt wieder im TV auf dem Richterpult Platz, ebenso wie Richterkollege Ulrich Wetzel. Anfang September ist es auf RTL so weit.

Von 1999 bis 2012 lief die Sendung „Richterin Barbara Salesch“ auf Sat.1. Ganze 2147 Folgen wurden in dieser Zeit produziert. Richter Ulrich Wetzel trat immerhin ganze sechs Jahre von 2002 bis 2008 prominent in der Gerichtsshow „Das Strafgericht“ (RTL) auf. Doch das ist alles wohl noch nicht genug. Die beiden Vollblutjuristen kehren zurück auf den RTL-Bildschirm: Den Anfang macht am 5. September wochentags um 11 Uhr „Barbara Salesch – Das Strafgericht“. Die Gerichtsshow „Ulrich Wetzel – Das Strafgericht“ folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Auferstanden aus dem Grabe: Die Reality-Gerichtsshow

Über Jahre generierten Richterin Barbara Salesch und Richter Ulrich Wetzel mit ihren Gerichtsshows ein Millionenpublikum. Jetzt befassen sie sich mit neuen Fällen des Strafrechts. Verhandelt werden Geschichten, die auf aktuellen Begebenheiten basieren. Auch moderne Beweismittel wie Smartphone-Videos, Sprachnachrichten und Chat-Verläufe spielen dabei eine Rolle, um die Täter zu überführen.

Richterin Barbara Salesch: „Ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht. Gericht interessiert die Zuschauer immer. Und jetzt gibt es eine Gerichtsshow im deutschen Fernsehen, die die alte Professionalität mit den neuesten Entwicklungen verbindet – das wird einfach sensationell!“

Richter Ulrich Wetzel: „Es ist schön, wieder da zu sein. Wir leben in einer Zeit der Veränderungen, Menschen suchen Halt und Zentrierung – das bietet unsere Gerichtssendung. Wir vermitteln ein Gefühl von Gerechtigkeit und Gleichbehandlung – jemand der viel Geld hat, wird nicht besser behandelt als ein Sozialhilfe-Empfänger.“

