Bastian Bielendorfer mit neuer Comedy-Show beim WDR

Comedian Bastian Bielendorfer baut für seine neue WDR-Show seine Bühne jedes Mal in einer anderen Stadt in Nordrhein-Westfalen auf. Die neue WDR-Show „Bielendorfer!“ ist eine Hommage an die jeweilige Gastgeber-Stadt.

Mit dabei: ein prominenter Gast, dem diese Stadt ganz besonders viel bedeutet, weil sie Heimat, Geburtsort oder Lebensmittelpunkt ist. „Bei ‚Bielendorfer!‘ besuche ich Orte, an denen ich nie war, halte Vorträge, von denen ich keine Ahnung habe und streue ‚Fake News‘ – die Show wird also wie Donald Trumps Präsidentschaft: Nur NOCH lustiger“, so der Moderator.

„Bielendorfer!“ ist eine humorvolle Hommage an die jeweilige Gastgeber-Stadt: mit witzigen Talks und Studioaktionen, mit kurzweiligen Filmen und lustigen Anekdoten, die das jeweilige prominente Kind der Stadt zu bieten hat. So stellt sich Bastian Bielendorfer zusammen mit Torsten Sträter den Herausforderungen in Dortmund. Er lernt mit Ralf Schmitz Leverkusen von einer ganz neuen Seite kennen. Und er feiert Weihnachten auf Bonner Art mit Bettina Böttinger. Stets mit dabei: Bielendorfers musikalischer Sidekick Sven Bensmann.

„Bielendorfer!“ im WDR Fernsehen:

16. Dezember 2019, 22.10 Uhr: Mit Ralf Schmitz in Leverkusen

23. Dezember 2019, 22.10 Uhr: Mit Bettina Böttinger in Bonn