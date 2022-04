„Bauer sucht Frau International“: Neue Staffel startet heute

Anzeige

Inka Bause führt ab heute Abend wieder bei „Bauer sucht Frau International“ durch den landwirtschaftlichen Liebesreigen.

RTL zeigt die sieben neuen Folgen von „Bauer sucht Frau International“ ab dem heutigen 25. April. Der Auftakt läuft dabei am Montagabend um 20.15 Uhr. Nach Ausstrahlung können die Folgen bei RTL+ gestreamt werden. Worauf sich alle Fans der Kuppelshow freuen können, hat der Sender in einer aktuellen Ankündigung zusammengefasst:

In Frankreich nimmt Ackerbauer Justin zusammen mit seinem Vater Claude die Post seiner Interessentinnen genau unter die Lupe. Eine Frau bewegt sein Herz so sehr, dass er sogar ein paar Tränen vergießt. Auch Claude ist mit der Auswahl seines Sohnes sehr zufrieden. Justin entscheidet sich, die Nordrhein- Westfälinnen Maureen, Miriam und Sabrina, die Schweizerin Paloma und die Österreicherin Stefanie zum Scheunenfest einzuladen. Dort möchte er die fünf Frauen gern näher kennenlernen und anschließend entscheiden, welche beiden glücklichen Damen er auf seinen Hof einlädt.

„Bauer sucht Frau International“ in Frankreich, Südafrika und Peru unterwegs

In Peru, inmitten des Dschungels, ist auch Kaffeebauer Félix nach 10 Jahren Single-Dasein bereit für die große Liebe und lädt die quirlige Sächsin Simone und die temperamentvolle Bayerin Monika auf seinen Hof ein. Privatsphäre gibt es allerdings in seinem Ein-Zimmer-Haus mit zwei kleinen Spitzböden nicht und zu allem Überfluss funktioniert nun auch noch der Wassererhitzer nicht mehr. Doch zuerst erwartet die beiden nach der Landung erst mal eine lange Autofahrt bis zu Félix‘ Hof. Sie entscheiden nach 10 Stunden, dass sie an dem Tag nicht mehr weiterfahren können und buchen sich kurzerhand in einem Hotel ein. Wird sich die Entscheidung der Frauen auf die Stimmung des ersten Treffens auswirken?

Liebesdreieck in Frankreich

In Südfrankreich entscheidet sich Winzerin Rolinka für den Schweizer Frank und Alexander aus Baden-Württemberg. Für beide Männer bereitet sie die schönsten Zimmer ihres Hauses vor, denn sie möchte, dass sie sich gleich wohl fühlen. In Montpellier treffen die beiden Bewerber das erste Mal aufeinander und bereits im Taxi beginnen die ersten Sticheleien. Am Abend kommen sie dann schließlich auf dem Hof der Winzerin an und beide Männer haben nur noch Augen für eine Frau: Rolinka! Doch wer wagt den ersten Schritt und findet ein wenig Zeit, um sie allein näher kennenzulernen?

Spargelbauer Rüdiger in Südafrika entscheidet sich für Martina Christine. Bevor die beiden Damen in Kapstadt landen, bereitet der Spargelbauer das „Löwen“- und „Büffelzimmer“ und ein Willkommensgeschenk für seine beiden Herzdamen vor. Die Aufregung steigt von Minute zu Minute und dann ist es endlich so weit: Rüdiger kann die Baden-Württembergerin Martina und die Österreicherin Christine in die Arme schließen. Noch am Flughafen stoßen die Drei auf eine schöne Zeit in Südafrika an. Wie wird das Abenteuer wohl weitergehen?

Text: RTL/ Redaktion: JN