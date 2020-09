Beach-Volleyball-DM und Co. live bei Sport1

Anzeige

Bei Sport1 gibt es dieses Wochenende einige Sport-Highlights: Von Darts über Motorsport bis Beach-Volleyball ist alles dabei. Los geht es bereits heute Abend mit der Premier League of Darts live.

Die Elite des Beach-Volleyballs kämpft an diesem Wochenende in Timmendorfer Strand um die Deutsche Meisterschaft und Sport1 überträgt live auf seinen Plattformen. Die Halbfinalspiele der Frauen sowie zwei Achtelfinals der Männer sind am Samstag ab 10 Uhr im kostenlosen Livestream auf Sport1.de zu sehen. Live ab 14 Uhr beginnt dann die Übertragung im Free-TV: Auf das Spiel um Bronze folgt das Finale der Frauen ab 15.30 Uhr. Kommentiert werden die Partien von Dirk Berscheidt und Daniel Höhr.

Am Samstagabend folgen dann live auf Sport1.de ab 17 Uhr zwei Viertelfinalpartien der Männer. Höhepunkt ist der Finaltag, wenn live ab 10 Uhr die Halbfinals der Männer zu sehen sind, ehe live ab 14.15 Uhr das Spiel um Platz 3 folgt. Das Finale der Männer soll am Sonntag ab 15 Uhr live im Free-TV gezeigt werden.

Dartspieler Michael van Gerwen

Weitere Live-Highlights auf den Sport1 Plattformen sind unter anderem die Unibet Premier League of Darts mit dem 15. und 16. Abend heute und am Samstag jeweils live ab 20 Uhr im Free-TV sowie die Titelentscheidung im Porsche Mobil 1 Supercup am Sonntag live ab 12.15 Uhr im Free-TV und das „AvD Motorsport Magazin“ mit René Rast und Gerhard Berger am Sonntag live ab 21.45 Uhr im Free-TV.

Die NBA-Playoffs sind ebenso am Start: Nach dem Ende der Regular Season spielen nun auch in der NBA die besten 16 Teams in „Best of Seven“-Serien um den Einzug in die NBA Finals. Sport1+ überträgt in der Nacht von Montag auf Dienstag live ab 00.30 Uhr oder 3 Uhr ein Match der Conference Semifinals. Genaue Uhrzeit und Ansetzung stehen noch nicht fest.

Die Sendezeiten in der Übersicht:

Freitag, 4. September:

20 Uhr: „Darts Live – Unibet Premier League of Darts“ 15. Abend (Sport1 und Sport1.de)

Samstag, 5. September:

10 Uhr: „Beachvolleyball Live – Deutsche Meisterschaft“ Tag 2 (Sport1.de)

14 Uhr: „Beachvolleyball Live – Deutsche Meisterschaft“ Tag 2 (Sport1, Sport1+, Sport1.de)

14.30 Uhr: „eSports Live – Porsche Esports Carrera Cup Deutschland“ (Sport1.de)

17 Uhr: „Beachvolleyball Live – Deutsche Meisterschaft“ Tag 2 (Sport1+, Sport1.de)

20 Uhr: „Darts Live – Unibet Preamier League of Darts“ 16. Abend (Sport1, Sport1.de)

Sonntag, 6. September:

2 Uhr: „Eishockey Live – NHL Playoffs“, Philadelphia Flyers – New York Islanders (Sport1+)

4.45 Uhr: „Motorsport Live – Australia Supercars Championship“ (Sport1+)

6.35 Uhr: „Motorsport Live – Australia Supercars Championship“ (Sport1+)

12.15 Uhr: „Motorsport Live – Porsche Mobil 1 Supercup“ (Sport1, Sport1+, Sport1.de)

14 Uhr: „Beachvolleyball Live – Deutsche Meisterschaft“ Tag 3 (Sport1+, Sport1.de)

15 Uhr: „Beachvolleyball Live – Deutsche Meisterschaft“ Tag 3 (Sport1, Sport1+, Sport1.de)

21.45 Uhr live: „AvD Motorsport Magazin“ (Sport1, Sport1.de)

23.30 Uhr: „Motorsport Live – Nascar Cup Series“ (Sport1+)

Dienstag, 8. September:

00.30 oder 3 Uhr live: „Basketball NBA, Conference Semifinal“ (Sport1+)

Mittwoch, 9. September:

2 Uhr: „Eishockey Live – NHL Playoffs“ (Sport1+)

Freitag, 11. September:

2 Uhr: „Eishockey Live – NHL Playoffs“ (Sport1+)