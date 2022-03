Beatles-Film „Yesterday“ heute als Free-TV-Premiere

Anzeige

„Yesterday“ heute erstmals im Free-TV: Was wäre, wenn sich niemand mehr an die Songs der Beatles erinnert? Der Film mit Ed Sheeran, Lily James und Himesh Patel in der Hauptrolle geht dieser Frage auf den Grund.

In dieser britischen Musikkomödie von „Trainspotting„-Regisseur Danny Boyle gibt es haufenweise Beatles-Hits zu hören, jedoch nicht interpretiert von McCartney, Lennon, Harrison und Starr, sondern von einem eigentlich unerfolgreichen Songwriter.

Zum Inhalt von „Yesterday“:

Auf der ganzen Welt fällt für 12 Sekunden der Strom aus. Danach kann sich niemand mehr an die Beatles erinnern – nur der erfolglose britische Musiker Jack Malik, der gerade von einem Bus angefahren wurde. Auch wenn die Lieder zunächst niemanden vom Hocker reißen, hat Jack mit den alten Songs immer mehr Erfolg und darf sogar als Vorband von Superstar Ed Sheeran auftreten. Doch der wachsende Ruhm hat auch Schattenseiten. Fliegt der große Schwindel auf, oder enttarnt sich Malik lieber selbst?

Der „indirekte“ Beatles-Film „Yesterday“ feiert heute seine Free-TV-Premiere um 20.15 Uhr auf RTL. Zum Vorgeschmack hier schon einmal ein Trailer:

