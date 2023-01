„Beatrice Egli Show“ schafft den Sprung ins ARD-Hauptprogramm

Anzeige

Im Frühling wird „Die Beatrice Egli Show“ erstmals zur Primetime im Ersten ausgestrahlt. Ob es nur bei einem Gastspiel bleibt?

„Ich bin völlig aus dem Häuschen. Mein Team hat mich in der ersten Redaktionssitzung des Jahres mit dieser Nachricht kalt erwischt. Das ist einfach ein Hammer und macht mich gleichzeitig glücklich und stolz“, zitiert der SWR die Schlagersängerin und Moderatorin Beatrice Egli. Seit ihrer Premiere im April 2022 war „Die Beatrice Egli Show“ bislang im SWR, MDR und im Schweizer Fernsehen SRF zu sehen.

Am 15. April 2023 soll die dritte Ausgabe der Schlagersendung nun ihr Debüt im Ersten feiern. Gezeigt wird die Show zur Primetime um 20.15 Uhr. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung will die ARD die Sendung auch in der Mediathek auf Abruf bereitstellen. Der SWR spricht dabei von einem „einmalig“ veränderten Sendeplatz. Nach aktuellen Stand scheint es also vorerst bei einem Ausnahmeauftritt im ARD-Hauptprogramm zu bleiben.

„Beatrice Egli Show“ feiert Gastspiel im Ersten

„Wir freuen uns auf das Gastspiel von Beatrice Egli und ihrer Show im Ersten“, sagt Christian Kleinau, Leiter Show und Musik beim SWR: „Das Konzept der Show hat sich bewährt.“ Weiterhin zitiert der Sender Kleinau: „Dass die Beatrice Egli Show für die Frühjahrsausgabe in diesem Jahr ins Erste wechselt, ist ein schönes Zeichen für ihren Erfolg und für die große Beliebtheit unserer Moderatorin Beatrice Egli. Wir danken den Kolleginnen und Kollegen der ARD für das große Vertrauen und die Möglichkeit, mit der Beatrice Egli Show im Ersten präsent zu sein.“

