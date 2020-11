Beatrice Egli und Alexander Klaws moderieren „SWR Schlager – Die Show“

Anzeige

„SWR Schlager – Die Show“ – so heißt die TV-Sendung zum Start des neuen Multimediaformats SWR Schlager – bestehend aus Web-, Facebook-, Instagram- sowie Youtube-Kanälen und nun eben auch noch einer großen Samstagabend-Show.

„SWR Schlager – Die Show“ wurde am Wochenende in den Bavaria Film Studios in München aufgezeichnet und wird am Samstag, den 5. Dezember, um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt wird. Insgesamt 120 Minuten lang wird das kürzlich neu gestartete Format „SWR Schlager“ gefeiert.

Moderiert wird die Show von zwei echten Profis: Schlagerstar Beatrice Egli und Allround-Talent Alexander Klaws. Ein Doppel, das es in dieser Kombination noch nicht gegeben hat. Beide können auf erfolgreiche Moderationen zurückblicken und für beide begann die steile Karriere mit einem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Die 1988 in der Schweiz geborene Beatrice Egli gewann 2013. Alexander Klaws, geboren 1983 in Ahlen, war 2003 der Sieger der ersten DSDS-Staffel. Ihre Gäste werden unter anderem Neben Howard Carpendale, Vanessa Mai und Ramon Roselly werden unter anderem Giovanni Zarrella, Sonia Liebing, Eloy de Jong, Jürgen Drews und viele andere Schlagergrößen zu Gast sein.

SWR Schlager berichtet schon jetzt tagesaktuell über die Stars der Szene und richtet sich dabei auch an jüngere Schlagerfans. Unter anderem gibt es immer donnerstags ab 17 Uhr eine neue Folge des Laufband-Talks mit Vanessa Mai „On Mai Way“ (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).