„Beim Pelzig auf der Bank“ läuft wieder an – u.a. mit Söder

Das Talkformat „Beim Pelzig auf der Bank“ geht im Oktober auf 3sat weiter. Dieses Mal mit Thementiteln wie „Scheiß Macht“, „Scheiß Freiheit“ und „Scheiß Liebe“. Unter anderen zu Gast ist Markus Söder.

Erwin Pelzig alias Frank-Markus Barwasser ist zu der Überzeugung gelangt, dass man sich diesem Weltenwahnsinn nur noch psychologisch nähern und ihn auch nur psychologisch erklären kann. Deshalb möchte er das Land auf die Couch legen. Da der Franken-Freud aber kein Psychiater, sondern Laie ist, wird daraus eine Bank – die Freundschaftsbank. Am Mittwoch, den 19. Oktober, ab 20.15 Uhr sendet 3sat drei neue Folgen des satirischen Roadmovie-Doku-Talkformats „Beim Pelzig auf der Bank„. Darin geht es um Ideen für eine gerechtere Machtverteilung („Scheiß Macht“, 20.15 Uhr), für einen entrümpelten Freiheitsbegriff („Scheiß Freiheit „, 21 Uhr) und einen radikalen Neuentwurf der Liebe („Scheiß Liebe“, 21.45 Uhr).

Alle drei neuen Folgen „Beim Pelzig auf der Bank“ zeigt 3sat am Stück

Die Sache mit der Bank hat sich Erwin Pelzig aus Simbabwe abgeschaut. Dort stehen an vielen Stellen sogenannte Freundschaftsbänke, auf denen sich seit 15 Jahren psychologisch geschulte Damen die Sorgen und Nöte der Mitmenschen anhören und Ratschläge geben. Warum sollte das nicht in Deutschland funktionieren? Also schnallt er sich seine Freundschaftsbank und ein mobiles Bowle-Set an sein altes Herrenfahrrad und radelt los.

Wo er sein mobiles Sprechzimmer aufbaut, entscheidet Pelzig spontan. Das können Marktplätze ebenso sein wie das Studio einer Domina. Seine Gesprächspartnerinnen und -partner sind ganz normale Menschen, auf die er mehr oder weniger zufällig trifft und die alle Gesprächsbedarf haben. Dabei will Pelzig den angesprochenen Themen weiter auf den Grund gehen und Lösungen für die Probleme finden. So radelt er los und sucht nichtprominente und prominente Expertinnen und Experten auf, die zum jeweiligen Themenschwerpunkt der einzelnen Folgen passen und auf seiner mobilen Bank Platz nehmen, darunter Autorin Seyda Kurt und Ministerpräsident Markus Söder.

