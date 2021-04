Bibel TV startet bald neue „Late Light Show“

Anzeige

Allerlei Filme rund um Pfingsten, die zwei neuen jungen christlichen Shows „Real Talks“ und die „Late Lights Show“, sowie weitere Highlights sind im Mai bei Bibel TV zu sehen.

Bibel TV hat im Mai neue Programm-Formate in petto: Die „Late Light Show“ und die „Real Talks“. Außerdem versammelt das Gebetshaus Augsburg die Menschen in „Deutschland betet“ erneut live zum gemeinsamen Gebet.

Spielfilme der Bibel-Verfilmung laden darüber hinaus rund um Pfingsten zu Bibel TV ein. Auch die britische Doku „Richard Hammonds Wetter-Werkstatt“ ist ab 5. Mai zu sehen.

Die Programmhighlights auf Bibel TV im Mai

Gebete und Gottesdienste:

Samstag, 15.05., 20.15 Uhr „Erweckung – Open Doors Tag 2021“ – Veranstaltung mit Markus Rode

– Veranstaltung mit Markus Rode Mittwoch, 19.05. Live, 19 – 20.30 Uhr „Deutschland betet“

Bibel TV überträgt die ökumenische Aktion des Gebetshauses Augsburg an Pfingsten, bei der jeder mitmachen kann live im TV. Auch online kann man sich zum Gebet anmelden.

Live-Gottesdienste im Mai auf Bibel TV:

Beispielsweise am 2. Mai um 10 Uhr überträgt Bibel TV den Gottesdienst live aus dem Kölner Dom. Andere Termine im Mai sind die folgenden:

So. 09.05., 10 Uhr Gottesdienst aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

Do.13.05., 10 Uhr Gottesdienst aus dem Kölner Dom: Christi Himmelfahrt

So. 16.05., 10 Uhr Gottesdienst aus dem Berliner Dom

Sa. 22.05., 11 Uhr Gottesdienst aus der Home Church Salzburg: Fest der Jugend 2021

So. 23.05., 10 Uhr Gottesdienst aus dem Würzburger Dom

Mo. 24.05., 10 Uhr Gottesdienst aus dem Berliner Dom: Pfingstmontag

So. 30.05., 10 Uhr Gottesdienst aus dem Salzburger Dom

Neue Show-Reihen

Von der überkonfessionellen Missionsbewegung „Campus für Christus“ entwickelt, strahlt Bibel TV am Sonntag, 16. Mai, um 20.15 Uhr die erste von mehreren neuen Abendshows aus. Die „Late Light Show“ soll Studiospiele, ungewöhnliche Außenbeiträge und Gastauftritte verschiedener Künstler zeigen.

In der Eventreihe „Real Talks – Talk, Kultur und interaktive Momente“, ebenso von „Campus für Christus“, erzählen Menschen von ihrem Glauben. Die Reihe startet am Mittwoch, 26. Mai, um 21.10 Uhr auf Bibel TV.

„Die Janette Oke Siedler-Saga“

Auch die dreiteilige Spielfilmreihe „Die Janette Oke Siedler-Saga“ läuft im Mai auf Bibel TV. Ab dem 20. Mai läuft dann immer donnerstags um 20.15 Uhr ein Teil im TV. Die Wiederholung läuft jeweils samstags um 16.30 Uhr.

Anfang des 19. Jahrhunderts: Die schöne Marty Claridge (Katherine Heigll) ist eine willensstarke junge Frau. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Aaron macht sie sich auf den Weg in den Westen. Doch ein Unfall verändert Martys Leben radikal. „Die Wahrheit hinter Gottes Liebe hat nichts damit zu tun, dass es Schicksale gibt. Aber er verspricht, immer bei uns zu sein.“

Weitere Spielfilm-Highlights rund um das Pfingstfest

Freitag, 07.05. „Run The Race – Das Rennen des Lebens“ – Spielfilm, USA 2018

– Spielfilm, USA 2018 Samstag, 08.05. „Die Bibel – Abraham“ – Spielfilm, USA 1993 in Starbesetzung

– Spielfilm, USA 1993 in Starbesetzung Samstag, 22.05. „Die Bibel – Jakob“ – Monumentalfilm, Deutschland 1994

– Monumentalfilm, Deutschland 1994 Pfingstsonntag, 23.05. „Barrabas“ – Spielfilm, USA 2012

– Spielfilm, USA 2012 Freitag, 28.05. – Deutsche TV-Erstausstrahlung 20.15 „Alaska – ein Mädchen findet seinen Weg“ Spielfilm, USA 2020

Spielfilm, USA 2020 Samstag, 29.05.20.15 „Die Bibel: Josef“ – Monumentalfilm, USA/ I/ D/ Ö 1993

„Bibel TV Das Gespräch“

In „Bibel TV Das Gespräch“ teilen Menschen mit ungewöhnlichen Biografien interessante Aspekte ihres Lebens und inspirierende Erfahrungen mit ihrem Glauben und mit Gott. Bibel TV zeigt die Gesprächsrunde immer montags um 21.50 Uhr. Dienstags 11.30 folgt dann immer die Wiederholung.

So geht es am 3. Mai beispielsweise um Sophie Scholl. Im Gespräch mit dem Journalisten und Autoren Hermann Vinke geht es vor allem um sein Buch „Das kurze Leben der Sophie Scholl“, welches weltweit Literaturpreise gewonnen hat. Weitere Gäste sind „The Voice“-Sänger Jonnes am 10. Mai und Ex-Profil-Fußballer, dann Tänzer, Sam Yankey am 24. Mai.

Naturdokumentation

Wetter ist eine Ehrfurcht gebietende Kraft der Natur – zerstörerisch, und überirdisch schön. Auch wenn das Wetter unser Leben bestimmt, wissen wir immer noch wenig darüber. Wind, Wasser, Feuer: aus diesen Elementen entsteht ein brisanter Wettercocktail. BBC-Star Richard Hammond („Top Gear“) erklärt unglaubliche Wetterphänomene in spektakulären Versuchsanordnungen.

Die dreiteilige Naturdoku „Richard Hammonds Wetter-Werkstatt“ läuft ab 5. Mai immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Bibel TV. In der ersten Folge „Wind – Die unsichtbare Kraft“ am 5. Mai versucht Meteorologe Reed Timmer, die Geschwindigkeit eines Tornados zu messen – direkt am Boden.

Live Gottesdienst auf der Bibel TV Live-Plattform

Auch auf der Bibel TV Live-Plattform laufen im Mai einige Live Gottesdienste. Dazu gehört zum Beispiel die Abendmesse am 8. Mai um 18.30 Uhr im Kölner Dom. Alle anderen Termine sind online bei Bibel TV zu fin