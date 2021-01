„Big Cat Februar“: Sonderprogramm bei National Geographic Wild

Anzeige

Der Wildlife-Sender widmet sich im „Big Cat Februar“ mit zahlreichen Dokumentationen bedrohten Großkatzen in aller Welt.

Ab 1. Februar zeigt National Geographic Wild täglich um 17.50 Uhr Raubkatzen-Dokus im Double Feature und zusätzlich am Donnerstag, 4. Februar um 20.10 Uhr sechs Großkatzen-Formate am Stück. Fünf der Wildlife-Dokumentationen erscheinen sogar in deutscher Erstausstrahlung. Diese sind anschließend auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV, Unitymedia Horizon sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar. Darüber hinaus stehen auf Disney+ sechs weitere Großkatzen-Formate zum Abruf bereit.

Auch in diesem Jahr steht der Themenmonat ganz im Zeichen der „Big Cats Initiative“ von der National Geographic Society, die sich für den Schutz und die Erforschung bedrohter Großkatzen einsetzt. Obwohl sie als exzellente Jäger und wilde Räuber auf der ganzen Welt bewundert werden, gehören Großkatzen heute zu den meistbedrohten Tierarten. In den fünf Erstausstrahlungen kommen die Zuschauer einigen von ihnen näher – und können so mehr über Leopard, Tiger und Co. lernen.

In der TV-Premiere „Der Leopard mit den Jade-Augen“ am 4. Februar um 21 Uhr beobachten die Zuschauer Toto, ein Leopardenweibchen mit außergewöhnlichen, jadefarbenen Augen auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden. Die Dokumentation „Aus dem Leben eines jungen Leoparden“ am 11. Februar um 21 Uhr erzählt ebenfalls die Geschichte eines jungen Leoparden, der lernen muss, für sich selbst zu sorgen. Am 18. Februar um 21 Uhr machen die Zuschauer dann Bekanntschaft mit der Geschwindigkeits-„Königin der Serengeti“ – dem Gepard. Außerdem folgt am 25. Februar eine Doku auf die andere: Um 21 Uhr beobachtet die Doku „Die Tigerkönigin von Taru“ eine unbeugsame Tigerdame bei der Verteidigung ihres Territoriums. Anschließend um 21.50 Uhr folgt „Leopard und Hyäne: Ein tödlicher Pakt“, in der die Zuschauer Zeuge eines einzigartigen Tierbündnisses werden.

„Big Cat Februar“ im Überblick

4. Februar um 21 Uhr: „Der Leopard mit den Jade-Augen“

11. Februar um 21 Uhr: „Aus dem Leben eines jungen Leoparden“

18. Februar um 21 Uhr: „Königin der Serengeti“

25. Februar um 21 Uhr: „Die Tigerkönigin von Taru“

25. Februar um 21.50 Uhr: „Leopard und Hyäne: Ein tödlicher Pakt“

Noch mehr Großkatzen-Formate auf Disney+:

„Unter Geparden“ (National Geographic)

„Baumlöwen“ (National Geographic)

„Wettstreit der Raubkatzen“ (National Geographic)

„Im Reich der Raubkatzen“ (Disneynature)

„Wilde Katzen“ (Disney True-Life Adventure)

„Der König der Löwen“ (2019, Disney)