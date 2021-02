„Bin ich schlauer als Peter Kloeppel?“ heute bei RTL

Anzeige

Nach Evelyn Burdecki misst sich in der neuen Ausgabe der Ratesendung der „RTL Aktuell“-Moderator Peter Kloeppel mit den prominenten Rategegnern.

Wie schlau ist Peter Kloeppel wirklich? Der News-Anchor ist seit 1992 als Moderator von „RTL Aktuell“ bekannt – heute Abend wird er sein Wissen unter Beweis stellen. Um 20.15 Uhr tritt er gegen die prominenten Rategegner Panagiota Petridou, Uwe Ochsenknecht und Chris Tall an. Günther Jauch moderiert „Bin ich schlauer als Peter Kloeppel?“.

Im Interview mit RTL spricht Peter Kloeppel unter anderem über Schlauheit und die Beruhigung der Nerven. Er selbst schätze sich nämlich als eher durchschnittlicher Typ ein. Mit einem guten Allgemeinwissen und bei bestimmten Themen auch guten Spezialwissen sieht er sich gewappnet, in der Show aufzutreten. Jedoch wisse er auch, dass er ganz viele Dinge nicht weiß. Selbst Günther Jauch war 2019 beim Schlauheitstest absoluter Durchschnitt und nur schlauer als 49 Prozent der Leute. Dazu meint Peter Kloeppel, dass dies auch ein Beleg dafür sei, „dass man mit Allgemeinwissen bei einem Schlauheitstest nicht unbedingt allein punkten kann.“. Der Reiz der Sendung bestehe für ihn außerdem darin, seine eigenen Grenzen und die seiner Mitstreiter zu testen.

Obwohl der News-Anchor durch seinen Beruf als Nachrichten-Moderator täglich mit neuen Situationen und Informationen konfrontiert wird, schließt er die Sorge vor einer Blamage nicht aus. „Natürlich hängt einiges von der Tagesform ab und ich kann mir z.B. bestimmte Musiktitel nicht merken. Wenn also Musikfragen beim Schlauheitstest eine Rolle spielen sollten, dann habe ich schon ein bisschen Sorge.“, so Peter Kloeppel. Allerdings gehe der Moderator auch nicht völlig unvorbereitet in die Sendung: „Ich habe mir zwei Test-Bücher besorgt, denn ich wollte wissen, wie ich auf ungewohnte Fragestellungen reagiere.“ Sein Erfolgsrezept für die Show ist aber ganz simpel: „Einfach entspannt bleiben.“