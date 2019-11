Birgit Schrowange hört auf

Nach 25 Jahren gibt Birgit Schrowange den Moderatins-Staffelstab bei „Extra“ an Nazan Eckes weiter. Die langjährige RTL- und ZDF-Moderatorin wird sich weitestgehend aus dem TV-Geschäft zurückziehen.

Im Alter von 61 Jahren will sich Schrowange nun vorwiegend auf ihr Privatleben konzentrieren. Obwohl die Moderatorin in einem Statement zu ihrem Rückzug auch betont, sich nicht gänzlich aufs Altenteil zurückziehen zu wollen.

In Zukunft wird die einst als Ansagerin beim ZDF bekannt gewordene Moderatorin weiterhin Vorträge halten und Termine für ihre Sponsoren wahrnehmen. Sie werde auch ab und an noch im Fernsehen auftreten, so Schrowange weiter.

Doch das Tagesgeschäft mit ihrer RTL-Sendung „Extra“ überlässt sie künftig einem anderen bekannten Gesicht des Senders. Nazan Eckes wird ab dem 30. Dezember übernehmen.

Birgit Schrowange: „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. ‚Extra‘ ist seit 25 Jahren ein fester Bestandteil meines Lebens und ich bin den Verantwortlichen und den Zuschauern sehr dankbar für diese einzigartige Treue im TV. Aber mit Anfang 60 freue ich mich jetzt, den Staffelstab an Nazan Eckes, die eine wirklich tolle Frau und sehr erfahrene Kollegin ist, in beste Hände weiterzugeben.“

Nazan Eckes: „Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Birgit und die Formatverantwortlichen mir die Moderation von ‚Extra‘ anvertrauen. Mir ist bewusst, in große Fußstapfen zu treten. Birgit ist seit der ersten Sendung das Gesicht von ‚Extra‘. Wir kennen und schätzen uns schon seit vielen Jahren. Sie hat mir immer auch berufliche Ratschläge gegeben. Wir haben uns daher im Vorfeld intensiv zu diesem Wechsel ausgetauscht, denn ich wollte unbedingt auch ihren persönlichen Segen haben.“