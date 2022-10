Bob-Ross-Tag auf ARD alpha Ende Oktober

Anzeige

Ende Oktober 2022 wäre die TV-Legende Bob Ross 80 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass widmet ARD alpha dem Pinselmeister und Fernseh-Künstler einen ganzen Tag in seinem Programm.

Bob Ross, mit vollen Namen Robert Norman Ross, dürfte nicht nur so einigen Fernseh-Nachteulen ein fester Begriff sein. In seinem beliebten TV-Malkurs „The Joy Of Painting“ fertigte er binnen weniger Minuten vor der Kamera idyllische Berg- und Sonnenuntergangs-Panoramen und ermutigte viele Zuschauer, selbst den Pinsel in die Hand zu nehmen. Mit seiner harmonisierenden Gemütsruhe und sonoren Erzählstimme sorgte er zudem für eine sorgenlose Tiefenentspannung beim TV-Publikum.

„The Joy Of Painting“ bracht es auf ganze 31 Staffeln mit insgesamt 403 Episoden. Produziert wurde die Sendung zwischen 1983 und 1994. Bob Ross hinterließ circa 30.000 originäre Bilder. Der TV-Künstler selbst erschuf sogar eine eigene Maltechnik. Unter Rückgriff auf die Lehre des Künstlers Bill Alexander entwickelte Ross die sogenannte Nass-in-Nass-Methode, vermöge derer er mit nur wenigen Farben und begrenzten Mitteln pittoreske Landschaftsmotive in Windeseile kreierte.

ARD alpha widmet Bob Ross 23 Stunden Programm

Im Alter von 52 Jahren starb Bob Ross am 4. Juli 1995. Für viele ist er nach wie vor eine Kultfigur, die bis heute keinen würdigen Ersatz im Fernsehen erhalten hat. Zahlreiche Jahre lief „The Joy Of Painting“ im Nachtprogramm des Bayerischen Rundfunks und war dort eine feste Konstante. Neben Hobby-Malern blieben wohl auch viele Zuschauer beim nächtlichen Zappen durchs TV auf Bob Ross‘ friedlichen Pinselstrichen und seinem geruhsamen Erklärmantra hängen. Inzwischen liegt die Sendung bei ARD alpha und wird dort noch immer regelmäßig in der Nacht ausgestrahlt.

Am 29. Oktober dieses Jahres wäre Bob Ross runde 80 Jahre alt geworden. Daher widmet ARD alpha dem beliebten TV-Künstler einen ganzen Tag. Von 21 Uhr am 28. Oktober bis 20 Uhr am 29. Oktober werden hier diverse Folgen von „The Joy Of Painting“ am Stück gesendet.

Für alle 403 Episoden reicht die Zeitspanne jedoch bei weitem nicht. 2015 strahlte das Streamingportal „Twitch“ alle Folgen hintereinander aus. Der Marathon dauerte sage und schreibe neun Tage.

