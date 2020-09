Böhmermanns Rückkehr terminiert

Anzeige

Jetzt steht fest, wann Jan Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ erstmals auf Sendung geht. Der Starttermin wurde am späten Dienstagnachmittag via Twitter bekanntgeben.

This is fine. pic.twitter.com/F8w0WtiZVZ — ZDF Magazin Royale (@neomagazin) September 8, 2020

Vom 6. November an wird die Entertainer-Hoffnung des ZDF immer freitags, um 23 Uhr, mit seiner *Ironiealarm* äußerst kreativ betitelten, neuen Show „ZDF Magazin Royale“ zu sehen sein. Der relativ späte Sendeplatz mag zunächst unattraktiv wirken. Wenn man aber bedenkt, dass zuvor der verlässliche Quotenbringer „heute-show“ läuft, erscheint die Ansetzung in einem anderen Licht.

Das ZDF hat offensichtlich vor, sich den kompletten Freitag-Spätabend unter den Nagel zu reißen. In Anbetracht der Konkurrenz kein so unrealistisches Szenario. Man darf gespannt sein, was die „TV-Skandalnudel“ Böhmermann wohl als erstes mit seinem Format ausheckt. Die knapp elfmonatige Pause, die sich der Satiriker/Moderator gegönnt hat, dürfte genügend Material geliefert haben.