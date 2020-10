Box-WM heute Abend im Ersten

Anzeige

Das Erste lädt heute im Spätprogramm zum großen Boxabend. Den Auftakt bildet der Kampf von Dominic Bösel, der seinen Weltmeistertitel verteidigen will.

Bösel ist seit Henry Maske und Jürgen Brähmer der erste deutsche Weltmeister im Halbschwergewicht und das Aushängeschild des Magdeburger SES Boxing-Teams. Der 30-Jährige verzeichnet 30 Siege in 31 Kämpfen, ist Junioren-Welt- und Europameister. Heute will Dominic Bösel seine aktuellen WBA- und IBO-Weltmeistertitel gegen Robin Krasniqi (50 Siege in 56 Kämpfen) verteidigen. Der Kampf sollte bereits im März stattfinden, musste coronabedingt aber in den Herbst verschoben werden.

Das Erste überträgt das Duell ab 23.15 Uhr live aus Magdeburg. Kommentieren wird Eik Galley. René Kindermann führt mit seinem Gast Henry Maske durch das Programm. Im Anschluss an die WM im Halbschwergewicht mit Bösel folgt der nächste Kampf aus Magdeburg, wie der Sender mitteilt.

Das Erste zeigt direkt danach auch den Titelfight um die Deutsche Meisterschaft im Schwergewicht. Hier tritt der 23-jährige Herausforderer Peter Kadiru aus Hamburg gegen Titelverteidiger Roman Gorst aus Bayern an. Torsten Püschel fungiert als Reporter des zweiten Boxkampfs.