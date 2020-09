Britische Bagpacker-Serie „Gap Year“ ab November bei Fox

Anzeige

Mit dem Rucksack durch Asien reisen: Der Traum vieler junger Menschen. In „Gap Year“ treffen sich dabei fünf komplett unterschiedliche Charaktere und freunden sich an. Fox zeigt die Dramedy-Serie ab Anfang November.

In der achtteiligen Dramedy-Serie „Gap Year“ reisen der altkluge, frisch getrennte Philosophiestudent Dylan (Anders Hayward) und sein bester Kumpel Sean (Ade Oyefeso) mit dem Rucksack durch Asien. In Peking treffen sie auf zwei Amerikanerinnen: Die streberhafte May (Alice Lee) und Partygirl Ashley (Brittney Wilson), die den schrulligen aber sympathischen Greg (Tim Key) dabei haben.

Ziemlich schnell freunden sich die ungleichen Reisenden an und starten gemeinsam den Trip ihres Lebens. Camping an der Chinesischen Mauer, Full-Moon-Party oder Trekking durch den tiefen Dschungel – auf Dylan, Sean, May, Ashley und Greg warten einige Abenteuer, faszinierende Menschen und unvergessliche, teils verwirrende Erfahrungen.

Als Produzenten zeichnen Jamie Campbell und Joel Wilson verantwortlich, die mit „The Enfield Haunting“ für den britischen Fernsehpreis BAFTA nominiert wurden. Zum Autoren-Team zählen unter anderem Tom Basden („Plebs“), James Wood („Rev“) und Loren McLaughlan („Shameless“). Guardian-Kritiker Sam Wollason lobt „Gap Year“ als herausragende Traveller-Komödie, die Lust darauf mache, selbst nochmal den Rucksack zu packen.

„Gap Year“ läuft als deutsche TV-Premiere ab 3. November immer dienstags um 21 Uhr exklusiv auf Fox, wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung. Alle acht Episoden sind im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar.