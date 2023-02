Brixwork: Plazamedia startet Virtual Production XR LED Studio

Anzeige

Eine 24 Meter breite und 5 Meter hohe LED-Wand in L-Form ermöglicht neuartige und nachhaltige Produktionsmöglichkeiten für Film-, Broadcast- und Produktionsfirmen.

Plazamedia hat in seinen vielfältigen Produktionshallen im Agrob Medienpark in Ismaning bei München unter der Marke Brixwork Studio ein neues Extended Reality (XR) LED Studio gestartet. Dieses wurde am vergangenen Freitag rund 150 geladenen Gästen aus Medien, Wirtschaft, Sport und Kultur erstmals vorgestellt. Das neue Brixwork Studio bietet mit einer 120 Quadratmeter großen LED Wand in L-Form als Kernstück neuartige und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für innovative und nachhaltig realisierte Produktionen. Unabhängig von Tageszeit und Wetterbedingungen lässt sich hier übergangslos reale Set-Architektur mit virtuellen Welten nicht nur über die LED Wand, sondern auch über Augmented Reality in einen 360 Grad-Raum erweitern. Ende letzten Jahres kam die LED-Wand samt Augmented Reality auch bereits beim WM-Studio von Magenta-TV zum Einsatz. Plazamedia arbeitet an der virtuellen Produktion bereits seit 2019. 2021 gab es die erste Testinstallation. Virtuelle Produktionen sind meist auch kosteneffizienter und ermöglichen eine signifikante Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Denn statt aufwändigen Reisen der ganzen Filmcrew zu den Motiven vor Ort, kann nun alles in einem Studio gedreht werden. Eine weitere Möglichkeit zur Vor-Ort-Besichtigung des Brixwork-Studios ist das „Open House“-Event am kommenden Freitag.

Bildquelle: 230210_Plazamedia_Brixwork_Team_web: Plazamedia