Bruce Willis-Abend heute auf Tele 5

Tele 5 hält für heute Abend ein Triple-Feature mit Bruce Willis parat.

Er ist ein Actionheld par excellence: Bruce Willis weiß, was gute Action ausmacht – doch überraschen lassen will er sich nicht. Was er damit meint, hat er Tele 5 in einem Interview verraten. Heute Abend, 28. Mai, ist Bruce Willis in gleich drei Filmen auf dem Sender zu sehen.

Ab 20.15 Uhr spielt der Actionheld als Colonel McNamara in dem Zweite-Weltkriegs-Drama „Das Tribunal“ unter anderen mit Colin Farrell. In der Action-Komödie „Keine halben Sachen“ um 22.40 Uhr ist er als Killer Jimmy neben Rosanna Arquette zu sehen. In dem Vorstadt-Drama „Alpha Dog – Tödliche Freundschaften“ um 00.35 Uhr spielt Bruce Willis schließlich den Vater von Justin Timberlake auf Abwegen.