„Buchzeit“ in 3sat: Literatur-Neuerscheinungen zur Festzeit

Das Experten-Team der 3sat-Sendung „Buchzeit“ hat die passende Lektüre für die Vorweihnachtszeit parat. In einer anregenden Diskussion werden einige Neuerscheinungen vorgestellt.

In einer gemütlichen Runde diskutiert Gert Scobel mit Barbara Vinken, Literaturprofessorin, Sandra Kegel, Literaturkritikerin und Leiterin des Feuilletons der „FAZ“, und Katrin Schumacher, Redaktionsleiterin Literatur Bühne Film des MDR, über kürzlich erschienene, lesenswerte Bücher:

Die französische Schriftstellerin Françoise Sagan hinterließ einen noch unvollendeten Roman, den ihr Sohn, wie er sagt, im Sinne der Mutter zu Ende schrieb. Jetzt, 65 Jahre nach ihrem großen Erfolg „Bonjour tristesse“, erobert „Die dunklen Winkel des Herzens“ in Frankreich auf Anhieb die Bestsellerlisten. Allerdings wird auch die Frage der Urheberschaft diskutiert.

Der Roman „Herbst“ von der Autorin Ali Smith ist eine Reaktion gegen die negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft durch das Brexit-Referendum. In der Handlung tauschen sich im Jahre 2016 ein alter Herr und ein junges Mädchen von nebenan täglich über Bücher und dringliche, existenzielle Fragen aus. „Herbst“ ist der erste Band von Ali Smiths großem literarischen Jahreszeiten-Projekt und stand 2017 auf der Shortlist des Man Booker Prize.

„Die Wunder von Little No Horse“ ist eine Erzählung des Father Damien Modeste, der im Reservat Little No Horse in North Dakotaseit jahrzentelang den Stamm der Ojibwe betreute. Doch nun, gegen Ende seines Lebens, fürchtet er, dass sein größtes Geheimnis gelüftet werden könnte: Er ist in Wahrheit eine Frau. Der Roman erschien im November in deutscher Sprache und gilt als ein Meisterwerk der amerikanischen Erzählerin Louise Erdrich.

In seinem neuen Prosaband „zu oft umsonst gelächelt“, der zu seinem 75. Geburtstag erscheint, erzählt Botho Strauß die Geschichte eines jungen Mannes, der einen alten Dichter besucht, den er sehr bewundert. Trotz der psychologisch komplizierten Begegnung gerät der Dichter ins Erzählen und lässt seine präzise Beobachtungskraft und seine Fähigkeit, komplexe zwischenmenschliche Vorgänge in wenigen Sätzen zu verdichten, noch einmal aufleben.

Die Dezember-Ausgabe von „Buchzeit“ wird am Sonntag, 8. Dezember 2019, 18 Uhr im 3sat ausgestrahlt.