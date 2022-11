Bundesliga: Mehrere Free-TV-Übertragungen diese Woche

Anzeige

Fußballfans können sich an den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen auf TV-Übertragungen ohne zusätzliche Kosten freuen.

Der frei zu empfangende Fernsehsender Sat.1 überträgt innerhalb von nur vier Tagen zwei Partien. Auftakt ist frühere Fußball-Klassiker Bayern München gegen Werder Bremen am Dienstag um 20.30 Uhr. Am Freitag geht es zum Beginn des 15. Spieltags zur gleichen Uhrzeit mit der Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund weiter. Nach der Winterpause zeigt Sat.1. am 20. Januar eine Partie des 16. Spieltags.

Sat.1 hat ein Paket mit drei Erstliga-Spielen von der Deutschen Fußball Liga erworben und ist zudem eine Kooperation mit dem Pay-TV-Sender Sky eingegangen. Das Spiel der Bayern gegen den alten Rivalen aus Bremen ist das erste der beiden Spiele, die Sky in dieser Saison Sat.1 zur Verfügung stellt. Die zweite Partie in der zweiten Saisonhälfte steht noch nicht fest. Einen aktuellen Bundesliga-Spielplan findet man hier.

Text: dpa/ Redaktion: JN

Bildquelle: df-ran-bundesliga: © Seven.One Entertainment Group