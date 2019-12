Bundesliga vor englischer Woche: Krisen-Duell Bayern gegen Werder heute live bei Sky

Die Bundesliga absolviert in den kommenden acht Tagen noch drei Spieltage, bevor es in die Winterpause geht. Im Direktduell wollen vor allem Bayern und Bremen ihre Krisen beenden.

In der Sky-Konferenz kämpfen diesen Samstag unter anderem Bayern, Leverkusen und Dortmund im Fernduell um den Anschluss an die Tabellenspitze. Aber auch die beiden Berliner Klubs sind am heutigen Samstagnachmittag im Einsatz.

Jürgen Klinsmann und seine alte Dame Hertha BSC Berlin wollen endlich den ersten Sieg einfahren, seitdem der Ex-Bundestrainer das Zepter übernommen hat. Beim dritten Anlauf wird sich das Überraschungsteam vom SC Freiburg den Berlinern in den Weg stellen.

Union Berlin spielt auswärts bei Mitaufsteiger SC Paderborn, Dortmund spielt gegen Mainz, Köln gegen Leverkusen und wie eingangs erwähnt Bayern gegen Werder. Alle Spielen sind entweder einzeln oder in der Konferenz ab 15.30 Uhr bei Sky zu sehen.

Am Samstagabend geht es um 18.30 Uhr dann noch weiter mit Düsseldorf gegen Leipzig, ehe am morgigen Sonntag Wolfsburg zunächst den Tabellenführer Borussia Mönchengladbach um 15.30 Uhr empfängt und um 18 Uhr Schalke 04 die Frankfurter Eintracht. Auch diese drei Spiele laufen bei Sky.

Und am Dienstag geht es schon mit dem 16. Spieltag weiter.